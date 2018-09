19 settembre 2018 08:00 MINI e il Cinema, la liaison continua a Milano Prodotti grazie a MINI Filmlab tre corti con artisti italiani

Il cinema che si occupa di moda ha in MINI la sua auto ideale. Non casuale allora che la nuova MINI Clubman sia Moving Partner del Fashion Film Festival di Milano, rassegna cinematografica che si svolge dal 20 al 25 settembre in simbiosi con la Milano Fashion Week. Giunto alla quinta edizione, il Festival è stato fondato e diretto da Constanza Cavalli Etro.

Non solo partner della moda, ma anche protagonista del grande schermo. Perché in occasione dellʼedizione 2018 del festival vanno in scena tre cortometraggi firmati MINI Filmlab. Tre corti che hanno come protagonisti tre volti famosi: Vinicio Marchioni è il protagonista con problemi di cuore in “Battiti”; Lino Guanciale interpreta un giovane con una seconda vita segreta in “Pepita’s”; Marina Rocco che in “Tutta colpa di Rocky” è alle prese con una relazione difficile. La proiezione dei tre film è inserita nel palinsesto di appuntamenti del Fashion Film Festival, per i dettagli sul programma il sito è: https://fashionfilmfestivalmilano.com.

Uscire dal perimetro automobilistico e guardare altrove, come il mondo della moda e del cinema, è un poʼ un obbligo per un brand di charme quale MINI. I legami con la settima arte sono consolidati da anni: MINI ha sostenuto il “Festival del Cinema di Tavolara”, il “Festival dei Corti di Capalbio”, il “Festival Internazionale del Film di Roma”, il “Courmayeur Noir in Festival”. Senza dimenticare i premi e i concorsi volti a valorizzare attori e cineasti emergenti, come il progetto MINI Filmlab appunto e la collaborazione con OffiCine, la cui supervisione artistica è affidata al regista Silvio Soldini.