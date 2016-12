MINI Cabrio, in arrivo la terza generazione

Il design "made in MINI" è inconfondibile , ma la terza generazione della nuova MINI Cabrio cambia e parecchio i suoi contenuti e, ciò che non guasta, le dimensioni. È più lunga di 10 centimetri e più larga di 4 e mezzo , ma la maggiore robustezza non intacca lʼarmonia delle sue proporzioni. Certo i 4 passeggeri a bordo stanno più comodi e il bagagliaio aumenta la sua capacità del 25%, salendo a 215 litri a capote chiusa.

La novità più importante della nuova MINI Cabrio è però la capote in stoffa ad azionamento elettrico. Il guidatore può aprirla o chiuderla anche in movimento, fino alla velocità di 30 km/h, e ha i roll-bar di sicurezza integrati e invisibili. Nellʼequipaggiamento di serie lo schienale del divanetto posteriore è ribaltabile separatamente e lʼapertura di carico passante è stata ampliata. Per la prima volta la carrozzeria scoperta della MINI adotta i gruppi ottici a LED, sia anteriori che posteriori, con diffusione adattiva del fascio luminoso. Anche i fendinebbia adottano lʼefficiente soluzione dei LED. Restano come sempre tante le possibilità di personalizzazione della vettura, e non mancherà lʼormai classica capote col disegno della Union Jack, la bandiera inglese. Inedita la tinta di carrozzeria Caribbean aqua metallizzata.