Mercedes nuova Classe E, il futuro è qui

Va alla nuova Mercedes Classe E , la decima generazione, la palma di modello più importante esposto in anteprima mondiale al Naias 2016 di Detroit . La berlina di lusso per eccellenza, da sempre punto di riferimento di ogni costruttore premium, si rinnova e fa sua la promessa (impegnativa!) di portare il mondo dellʼauto nel futuro dell' Intelligent Drive . Ovvero della guida dove la componente autonoma assume un peso superiore a quello della componente umana.

Andiamola a scoprire la 10° generazione di Mercedes Classe E , che dal punto di vista estetico cambia molto delle sue linee ma non lʼimmagine e le proporzioni tipiche che la caratterizzano. Grazie al passo aumentato di 65 mm , la lunghezza raggiunge i 4,92 metri e il profilo assume un look più slanciato e in armonia con la linea del tetto, secondo uno stile coupé che va tanto di moda e aggiunge un tocco di dinamicità allʼimmutata eleganza della berlina tedesca. Sotto il profilo visivo è quasi una Classe S , la berlina ammiraglia Mercedes , e andando a vedere i contenuti interni lʼassonanza è ancora più evidente.

Il guidatore ha un bagaglio di tecnologie uniche, come il touch pad che riconosce la calligrafia. Lʼamante della grafica hi-tech può richiedere i due display ad alta definizione, ognuno da 12,3 pollici, che si fondono visivamente sotto un unico vetro di copertura creando un cruscotto digitale widescreen di grande bellezza. Per la prima volta in assoluto, ci sono poi i pulsanti Touch Control sul volante, sensibili al tocco, che reagiscono come lo schermo di uno smartphone ai movimenti delle dita e permettono di gestire tutte le funzioni del sistema infotainment senza togliere le mani dal volante. Meravigliosa lʼilluminazione dellʼabitacolo, esclusivamente a Led e con 64 tonalità modulabili.