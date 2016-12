16 settembre 2015 Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Prestigio, comfort e dinamicità

La cabriolet più affascinante del mondo, straripante per prestigio, comfort e tecnologia, porta il marchio Mercedes. Non avevamo dubbi, e se qualcuno cʼera, a toglierceli è la nuova Classe S Cabrio, indiscussa candidata al titolo di "reginetta" del Salone di Francoforte 2015. Sensuale e slanciatissima nei suoi 5 metri di lunghezza, la nuova Mercedes Classe S Cabrio arriva alla sesta generazione. A precederla è la fama dei modelli che, a partire dal 1971, hanno dimostrato di accrescere sempre il proprio valore nel tempo.

Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! 1 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 2 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 3 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 4 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 5 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 6 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 7 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 8 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 9 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 10 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 11 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 12 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 13 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 14 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 15 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 16 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 17 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 18 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 19 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 20 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 21 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 22 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 23 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 24 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio 25 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes Classe S Cabriolet, che fascino! Mercedes lancia al Salone di Francoforte la sesta generazione della fascinosa Classe S Cabrio leggi dopo slideshow

Lʼambizione di essere la cabrio più confortevole del mondo parte dalla climatizzazione, con il sistema di gestione intelligente del riscaldamento e della protezione dal vento. La regolazione del clima è totalmente automatica e il guidatore non deve scegliere una modalità quando lʼauto ha la capote chiusa e una quandʼè aperta, né memorizzare un'impostazione della temperatura per queste condizioni di marcia. Allʼaltezza della nuca il guidatore può contare sullʼAirscarf, la "sciarpa dʼaria calda" che consente di guidare la decappottabile anche in inverno. Cʼè poi il pacchetto Air-Balance, il cui filtro a carboni attivi, oltre a depurare lʼaria degli interni alla perfezione, serve per la profumazione e ionizzazione dellʼabitacolo, e unʼesclusiva della Classe S Cabrio è la fragranza Pacific Mood.

La capote è in tessuto multistrato ed è disponibile nei colori nero, beige, blu scuro e rosso scuro. Lʼazionamento è però elettrico e il sistema è decisamente sofisticato, perché quando chiusa la capote con il cristallo incorporato sʼintegra armoniosamente nella vista posteriore. A ingentilire il disegno della coda ‒ realizzata in alluminio ‒ sono i gruppi ottici posteriori piatti a LED. La vista anteriore interpreta modernamente la classica mascherina Mercedes e aggiunge i proiettori a LED con pregiati cristalli Swarovski per gli indicatori di direzione e le luci diurne. Da citare il sistema innovativo di protezione antiribaltamento, che utilizza i generatori di gas per sollevare sia i poggiatesta posteriori che i roll-bar.