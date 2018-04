18 aprile 2018 07:45 Mahindra KUV100, lʼoffroad si fa leggero Tra i segmenti A e B a partire da 11.480 euro

Dalla Formula E a Roma, dovʼè uno dei team protagonisti e ha fatto una gran bella figura con Rosenqvist (superpole e leader per metà gara), a Milano per presentare un modello nuovo e originale. Stiamo parlando di Mahindra, uno dei due colossi automobilistici indiani (lʼaltro è Tata Motors), che lancia in Europa il city Suv compatto KUV100.

Il Suv a sorpresa dallʼIndia Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Ufficio stampa 4 di 15 Ufficio stampa 5 di 15 Ufficio stampa 6 di 15 Ufficio stampa 7 di 15 Ufficio stampa 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un modello esotico e di buon appeal estetico, perfetto per inserirsi tra i segmenti A e B e quindi ideale soprattutto per i mercati italiano e spagnolo. A guardare la vettura si capisce che Mahindra ha fatto le cose proprio per bene, lasciandosi anche guidare dal know-how europeo (è il socio di maggioranza di Pininfarina). KUV100 è lʼautomobile giusta per entrare in un mercato dove finora la presenza del brand indiano è stata marginale. Lungo appena 3,7 metri, con 5 porte e un abitacolo a 5 posti, ha unʼaltezza da terra di 170 mm e una posizione di guida conseguentemente alta. Insomma un vero piccolo Suv metropolitano, anche nel look muscolare che mostra i paraurti bicolore con parasassi, le modanature laterali protettive delle portiere e il portellone color alluminio.

Pur a trazione anteriore, Mahindra KUV100 è capace di affrontare senza difficoltà le strade spesso dissestate delle nostre città, nonché tratti in fuoristrada leggeri. Supera angoli d’attacco di 20 gradi e dʼuscita di ben 29 gradi, per dossi fino a 16,4 gradi. In più è piccolo e facile da parcheggiare, anche perché le manovre si avvalgono di un sistema EasyParking automatizzato. Il motore è il 3 cilindri a benzina 1.2 da 82 CV, un Euro 6 che può essere guidato anche dai neopatentati. Ha doppia fasatura variabile VVT ed esprime una buona coppia massima di 115 Nm a 3.500 giri, avvalendosi di un cambio manuale a joystick.