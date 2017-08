La passione per i 4x4 Suzuki sʼincontra in Umbria

Dintorni di Spoleto, Umbria. È qui che gli appassionati dei fuoristrada Suzuki si sono dati appuntamento per il 6° Raduno Ufficiale Suzuki 4x4. Unʼoccasione per “giocare” con le loro vetture su due spettacolari tracciati, uno panoramico e uno più specifico per la guida in offroad. Un modo per soddisfare tanto agli esperti fuoristradisti quanto i neofiti dello sterrato.