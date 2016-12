Infiniti QX30, il design è una scultura

Lʼinterpretazione è di quelle riuscite, che lasciano a bocca aperta per il risultato originale raggiunto. Il ruolo da interpretare è quello del crossover , il moderno segmento che mischia un poʼ i generi, partendo dai Suv. Lʼinterprete di successo è Infiniti QX30 , le cui linee belle da far paura, eleganti e potenti al tempo stesso , rappresentano una vera scossa nel segmento.

Brand di lusso nato da una costola di Nissan, Infiniti dimostra ancora una volta di saper osare. Il design della QX30 sembra scolpito nel metallo, si sviluppa come i muscoli di un atleta e sfodera dinamicità da ogni poro della carrozzeria. Lʼaltezza da terra è quella propria di un crossover e questo aiuta la guidabilità del veicolo, che dispone di serie di un sistema di trazione integrale intelligente, in grado di inviare alle ruote posteriori fino al 50% di potenza e coppia per assicurare le migliori performance. Di serie anche una trasmissione a doppia frizione e 7 marce DCT, che assicura cambi marcia fluidi e le giuste accelerazioni e riprese a qualsiasi velocità e regime. La nuova QX30 è proposta in Europa col motore 4 cilindri 2.2 turbodiesel da 170 CV e la coppia massima di 350 Nm permette di scattare sullo 0-100 in soli 8,5 secondi. Lʼarrivo a listino è previsto per lʼinizio dellʼautunno.