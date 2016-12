Il primo raduno della Fiat 124 Spider

Emozionante e per certi versi spettacolare. Questo è stato il “ 124 Spider Legend Tour ”, il primo raduno ufficiale della nuova roadster Fiat. Un evento che gravitava su Roma, dalla partenza sul circuito di Vallelunga ‒ con tanto di giro di pista annesso ‒ alla parata di chiusura lungo via del Corso, il Colosseo e lʼAltare della Patria a Piazza Venezia.

In tre giorni dal venerdì alla domenica, il tour ha percorso più di 700 chilometri. La carovana di Fiat 124 Spider ha toccato le millenarie città etrusche di Tarquinia, Civita Bagnoregio e Viterbo, e il giorno successivo ha proseguito per Spoleto ed ha scalato il Terminillo, sfilando poi a Roma domenica 9 ottobre tra le Terme di Caracalla e il Colosseo. Oltre a godersi il piacere della guida su strade dal forte impatto scenico, gli equipaggi si sono sfidati in prove di regolarità e di abilità, come lo slalom nel paddock dell’Autodromo di Vallelunga e la prova di regolarità in salita al Terminillo.