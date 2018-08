Honda CR-V 1.5 DTEC turbo benzina

Se si guarda su scala globale, Honda CR-V è un fenomeno! Per vendite è tra i Suv best-seller internazionali, solido nella top three, e adesso si rinnova ancora e acquista ulteriore abitabilità grazie ai 4 centimetri di passo maggiorato. Per la prima volta i sette posti a sedere sono disponibili anche sulle versioni a benzina e a trazione integrale.