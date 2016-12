Honda Civic, in arrivo la X Edition

La prima novità Honda del 2016 è… la Civic . Sì proprio la storica, classica, evergreen berlina 5 porte, che al Salone di Detroit in corso appare nella nuova generazione, già premiata come miglior auto dellʼanno in Nord America (tra i Suv vince Volvo XC90).

Se però in Europa occorrerà attendere ancora qualche anno per la nuova Honda Civic, per lʼattuale modello è in arrivo la serie speciale X Edition, prodotta in volumi limitati. Tra le caratteristiche della nuova Honda Civic X Edition cʼè da segnalare i paraurti anteriore, gli archi passaruota e il diffusore posteriore in tinta di carrozzeria, gli esclusivi cerchi in lega da 17 pollici. Due i colori di carrozzeria: White Orchid Pearl e Polished Metal Metallic. Gli interni sono impreziositi col navigatore satellitare integrato Pioneer. Due anche le motorizzazioni: 1.4 benzina e 1.6 diesel, le stesse della gamma Civic. A listino in questi giorni la Honda Civic X Edition è proposta con una forbice di prezzo che va da 21.100 a 24.900 euro.