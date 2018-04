Eclipse Cross, il Suv alla scoperta di Milano

Milano vive la settimana più frizzante dellʼanno. La Design Week 2018 richiama aziende e creativi da tutto il mondo, brand famosi e no e tanti appassionati di stile, design e arredi. Un appuntamento imperdibile, anche per gli eventi del Fuorisalone che animeranno le serate dei tanti “design district” milanesi.

Durante la Milano Design Week (17-22 aprile), la Mitsubishi Eclipse Cross andrà in giro per la metropoli lombarda alla scoperta di luoghi fuori dai circuiti convenzionali, quelli che sfuggono alle classiche guide turistiche. Lʼobiettivo è stimolare “nuovi punti di vista” su Milano e sul Design, regalando prospettive diverse e cercando di scoprire le nuove tendenze. Che riguardano anche lʼautomobile come “oggetto”, da sempre in prima linea nel definire i nuovi concetti di stile e design contemporanei.