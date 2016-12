DS E-Tense, la GT del futuro

Lunga 4,72 metri, molto bassa e slanciata, la DS E-Tense sviluppa 402 CV di potenza e oltre 500 Nm di coppia massima, a trazione interamente elettrica ed emissioni zero. La tecnologia DS LED Vision diventa attiva, nel senso che i moduli a LED sono in grado di ruotare di 180 gradi, permettendo sempre il fascio luminoso più utile al guidatore. Non solo, ma questa tecnologia sperimenta nuove funzionalità, come quella idonea alla marcia in autostrada oppure la funzione meteo che allarga ulteriormente il flusso luminoso in caso di pioggia, neve o nebbia.