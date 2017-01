29 dicembre 2016 09:50 Citroen C4 Cactus Rip Curl Fascino sportivo a partire da 20.900 euro

Passione e sport. Sono questi i due tratti che caratterizzano il surf o il kite o anche la vela. Passione per il mare e fisico da sportivo, perché la forma atletica che serve per praticare questi sport è di quelle toste. Nasce così, con gli stessi tratti distintivi, la Citroen C4 Cactus Rip Curl, versione speciale del crossover francese, prodotta in serie limitata.

Il crossover che ama lo sport 1 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Il crossover che ama lo sport 2 di 8 Da video Da video Il crossover che ama lo sport 3 di 8 Da video Da video Il crossover che ama lo sport 4 di 8 Da video Da video Il crossover che ama lo sport 5 di 8 Da video Da video Il crossover che ama lo sport 6 di 8 Da video Da video Il crossover che ama lo sport 7 di 8 Da video Da video Il crossover che ama lo sport 8 di 8 Da video Da video Il crossover che ama lo sport leggi dopo slideshow ingrandisci

Ma come nasce questa versione così tipizzata? Il brand australiano Rip Curl è legato al mondo degli sport acquatici, e in particolare quelli in grande spolvero nellʼemisfero australe. Surf appunto, ma non solo, basti pensare alla giovane disciplina del kite, forse la più originale e anticonformista, che ha in Tony Cili uno dei suoi maggiori esponenti. Atleta del Citroen UnConventional Team, si cimenta spesso tra le onde dello Jonio a Capo Colonna. E la C4 Cactus Rip Curl si presenta proprio così, anticonformista e libera da ogni convenzione, fiera dei suoi sticker (adesivi sulla carrozzeria) anteriori e posteriori.