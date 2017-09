BMW i8 Roadster, la pulizia delle performance

Dalla fantasia alla realtà è un attimo. Il tempo di girarsi intorno e il mondo è cambiato. Vale lo stesso per le automobili: siamo abituati a vedere (e sognare!) supercar con motori termici dalle cilindrate smisurate e “cavallerie” impressionanti, e ci troviamo adesso con supercar elettriche, “pulite”, che sanno viaggiare a emissioni zero spuntando performance da brividi. Come la BMW i8 Roadster .

Siamo allʼevoluzione della gamma elettrica di BMW, e già la coupé i8 aveva catturato gli sguardi ammirati degli appassionati per lʼeleganza e la dinamicità delle sue linee ultra sportive. Adesso tocca alla roadster, la variante scoperta, che vediamo in queste immagini prima del debutto ufficiale, che avverrà prevedibilmente a inizio 2018, insieme alla rinnovata i8 Coupé. Con questa condivide lʼassetto ribassato e le dotazioni tecniche, tra cui i rivoluzionari proiettori ultrasottili a laser. Il plus naturalmente sta nella capote e BMW ha scelto la classica in tela, che sarà rimuovibile e non andrà ad alloggiare nel vano bagagli. Quindi più simile a un modello Targa che a una vera e propria roadster. Sempre belle le portiere che si aprono verso lʼalto.