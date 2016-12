Presto le nuove Alfa Romeo

- È scattata la caccia ai futuri modelli Alfa Romeo. Sarà il Suv atteso da anni, modellato magari sulle forme del? O lavista qualche anno fa? La promessal’ha fatta, oggi a Torino: “I nuovi modelli Alfa Romeo ci sono e li annunceremo al momento opportuno”, ha detto l’A.D. del gruppo Fiat, che pure non si aspetta la ripresa nel 2014.

foto Ufficio stampa

A tener banco nelle dichiarazioni di Marchionne è anche lo stato attuale della– cioè l’offerta pubblica di acquisto – potrebbe essere definita già tra fine 2013 e inizio 2014, ma i tempi rischiano di dilatarsi in attesa di sapere se il gruppo può definitivamente acquisire la quota di controllo in mano al(che ha rilanciato sulla quota Chrysler in suo possesso e chiede 5 miliardi di dollari!). Nel frattempo è, che dovrebbe debuttare a Wall Street il 30 settembre prossimo.