La Fiat 500L diventa Living

- La risposta italiana alla Scenic Xmod Cross potrebbe essere la. Il Lingotto ha infatti svelato le prime immagini della versione più versatile della gamma 500L, la più indicata per le famiglie. Ha un(la Scenic XMod Cross ne ha 5) e. Insomma, una vera “living space”.

foto Ufficio stampa

Eppure le dimensioni della monovolume italiana (prodotta in Serbia) sono compatte, la lunghezza è di soli 4,35 metri, ma proprio questo ne fa la vettura col miglior rapporto tra dimensioni esterne e spazio interno. Generosa anche la larghezza di 1,78 metri, e ancor di più lo è l’altezza della vettura: 1,67 metri. Esteticamente la Fiat 500L Living conferma le caratteristiche di simpatia del frontale, con gli stessi gruppi ottici e la personalità della gamma 500L, ma la distinzione è netta nella fiancata e nella coda, dove assume le sembianze di una MPV e ne propone tutta la funzionalità, non fosse altro che per la terza fila di sedili.

Fiat 500L Living arriverà sul mercato alla fine dell’estate, equipaggiata con due propulsori benzina e due turbodiesel common rail. I primi sono il 1.4 da 95 CV e il TwinAir Turbo di 900 cc da 105 CV, i Multijet a gasolio sono il 1.3 da 85 CV e il 1.6 da 105 CV. Due gli allestimenti – Pop Star e Lounge – entrambi a 5 o 7 posti, 19 colori esterni di cui 11 bicolore e ben 6 rivestimenti interni, anche uno in pelle. Una gamma molto ampia, che offre 282 possibili combinazioni possibili. Tra le dotazioni, il sistema di navigazione integrato e la retrocamera per l’assistenza alle manovre in retromarcia.