Pagani Huayra, oltre ogni limite

08:00

- Una Pagani è un vezzo. Quello di coltivarsi non la super ma la “ipersupercar”, perché sono dile auto più veloci del mondo e i suoi primati (e riconoscimenti) ormai non si contano più. La, ad esempio, soltanto nel 2012 è stata eletta “Car of the Year” dal magazine EVO, “Performance Car of the Year” da Car Magazine e “Hypercar of the Year” da TopGear, tutte riviste internazionali.