Compri la Thema e la Ypsilon è gratis

foto Ufficio stampa

La Thema è la berlina ammiraglia di Lancia e certo costa un po’, ma avere una Ypsilon nuova di zecca come tender, magari per l’uso cittadino o per lo svago o soltanto per l’eleganza che la contraddistingue è un bel regalo di Natale. Passati i 3 anni, il cliente può poi decidere se restituire la sua Ypsilon – senza pagare alcun costo aggiuntivo – oppure riscattarla con soli 5.000 euro e tenerla con sé tutto il tempo che vuole. L’iniziativa ha come partner le divisioni Fiat che si occupano di noleggio, come FGA Corporate Fleet Solutions (flotte aziendali) e la finanziaria FGA Capital, che opera con i marchi Sava e Leasys.

Il noleggio a lungo termine – “Rent&More” – ha il vantaggio di proporre la Thema per 36 mesi con un canone mensile, senza che ci si debba accollare incombenze e costi di gestione della vettura. In più, avrà per lo stesso lasso di tempo una Ypsilon 1.2 Gold, che di serie vanta il climatizzatore, l’impianto radio-CD/MP3, la vernice metallizzata e persino l’assicurazione furto/incendio. A carico del cliente saranno soltanto l’imposta provinciale di trascrizione (IPT), l’assicurazione RC Auto e il bollo auto. Identica offerta per chi compra la Thema, il cui prezzo base di 34 mila euro per la motorizzazione 3.0 turbodiesel 190 CV include interni in pelle, clima bizona e navigatore 3D.