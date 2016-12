La A8 nel campo elettrico

- Audi entra in gara tra le ammiraglie di lusso ibride. Arriva in questi giorni sul mercato italiano la. La grande berlina tedesca – lunga più di cinque metri e con un passo di tre – sviluppa fino a 245 CV di potenza e 480 Nm di coppia, per una velocità massima che tocca i 235 km/h, ma soltanto 100 in modalità elettrica.

foto Ufficio stampa

Un’auto di raffinata eleganza, vera ammiraglia di rappresentanza che si rivolge a una nicchia particolarmente esigente, e in grado di apprezzare anche prodotti evoluti tecnologicamente come quelli ibridi. La Audi A8 Hybrid monta, uno dietro l’altro, un motore 2.0 turbo benzina da 211 CV e un motore elettrico, che possono all’occorrenza lavorare insieme e con una trasmissione automatica tiptronic a 8 rapporti. Nonostante la mole, sebbene alleggerita dalla carrozzeria in alluminio, la berlinona tedesca accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,7 secondi.

Eppure la A8 Hybrid consuma come una piccola di segmento B: in media 6,3 litri di benzina per 100 km. Merito della struttura leggera in alluminio e delle compatte batterie agli ioni di litio. Di serie la vettura dispone di sospensioni pneumatiche con un sistema di ammortizzazione variabile controllata, e i cerchi da 19 pollici hanno un design specifico per questo modello. Può contare inoltre su un bagagliaio da 510 litri di capacità, mentre all’interno spicca nella dotazione standard il climatizzatore a tre zone e l’impianto audio Bose. Il prezzo di Audi A8 Hybrid è di 86.200 euro.