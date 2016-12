Nuova Jeep Wrangler Cabrio

foto Ufficio stampa

Basata sulla Wrangler Sport, questa versione cabrio vanta contenuti di pregio, come i cerchi in lega da 17 pollici, gli airbag laterali anteriori e il Dual Top, un sistema che offre contemporaneamente il soft-top Sunrider e l’hard-top Freedom Top, così da conferire un look estivo alla 4x4 Jeep. Generosa la motorizzazione, 2.8 turbodiesel CRD da 200 CV e a scelta si può optare per il cambio manuale o automatico. In quest’ultimo caso la coppia massima raggiunge i 460 Nm (410 Nm col cambio manuale), un valore che spiega la dinamicità della Jeep Wrangler Cabrio, equipaggiata di serie con il sistema di trazione integrale “Command-Trac”.

A corredo del carattere fuoristradistico del veicolo sono da segnalare gli assali Dana, i sistemi Hill Start Assist e Hill Descent Control per supportare, rispettivamente, le partenze in salita e le discese frenate su terreni accidentati o scivolosi. Pur cabrio, questa versione speciale di Jeep Wrangler (dalla sua oltre 70 anni di storia) include il climatizzatore automatico, il sedile del guidatore regolabile in altezza, il cruise control e un impianto radio-lettore CD/DVD/MP3 con ingresso AUX. Prezzo di 32.500 euro, per il cambio automatico occorre aggiungere 1.200 euro in più.