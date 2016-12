La nuova NSX sarà ibrida

- Torna la supercar Honda., come il modello di coupé storico della Casa nipponica, ristilizzato in forme moderne, estremamente dinamiche e molto hi-tech. Lo stile – permetteteci – è davvero bello, ricercato, ed esprime immediatamente l’idea della sportività. Coltivata però nel terreno ibrido, con

foto Ufficio stampa

La nuova Honda NSX è progettata per le alte prestazioni. La carrozzeria si avvale di materiali compositi estremamente leggeri, curando in particolare il rapporto peso-potenza, estremamente favorevole sia dal punto di vista delle performance dinamiche che dell’efficienza ambientale. La supercar dispone dell’innovativo sistema Sport Hybrid SH-AWD, che implementa la trazione integrale alla doppia alimentazione benzina/elettrica. Sistema che può generare in millesimi di secondo una coppia negativa o positiva sulle ruote anteriori durante la percorrenza delle curve, favorendo la trazione ma anche la maneggevolezza dell’auto.

La trasmissione è a doppia frizione e integrato in questa c’è il terzo motore (il secondo elettrico), che contribuisce ad accentuare le doti in accelerazione della NSX. Lunga 4,33 metri e larga 1,9, la supercar Honda è una 2+2 posti con assetto bassissimo, l’altezza è infatti limitata ad appena 1,16 metri e le ruote hanno misura differenziata: 19 pollici sull’avantreno e 20” dietro. Lunghi purtroppo i tempi di attesa: si parla di un paio anni per l’avvio della produzione in serie, che avverrà negli Stati Uniti, nello stabilimento Honda dell’Ohio.