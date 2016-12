Nuova Panda, ecco il gpl

- Non poteva mancare certo il gpl, il carburante del momento, sulla nuova Fiat Panda. Arriva infatti in questi giorni nelle concessionarie italiane la. Un impianto montato direttamente in fabbrica in primo equipaggiamento (OEM) e quindi coperta dalla stessa garanzia Fiat.

foto Ufficio stampa

In tempi di carburanti alle stelle, il gpl fa della city car Fiat un’auto “risparmiosa” per eccellenza. Panda EasyPower abbatte le emissioni di CO2 a 107 g/km e rispetta la normativa Euro 5. I consumi medi, calcolando la marcia con entrambi i carburanti, scende a 6,6 litri/100 km nel ciclo combinato e con i due pieni di benzina e gpl si riesce a percorrere fino a 1.345 km! Il serbatoio per il gpl - di tipo toroidale - è collocato nel vano della ruota di scorta e non toglie dunque spazio al bagagliaio. Il passaggio dalla benzina al gpl o viceversa può avvenire anche in marcia, basta premere un pulsante specifico sulla plancia.

Fiat rende disponibile la Panda EasyPower nei tre allestimenti Pop, Easy e Lounge. I prezzi di listino sono rispettivamente di 12.200 euro, 12.950 euro e 14.200 euro, naturalmente chiavi in mano.