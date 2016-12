I grandi spazi di Fiat 500L

foto Ufficio stampa

Per la sua nuova vettura, Fiat ha realizzato “500L, a Fiat Design Approach”, un esclusivo volume che racconta l’esperienza creativa e le ragioni che stanno dietro al progetto. La 500L è un’auto modernissima, disegnata partendo dagli interni, eppure erede di un modello storico come la Fiat 600 Multipla del 1956, forse la prima vera monovolume compatta al mondo, molto amata dai tassisti romani e dal cinema italiano. Esiste dunque un fil rouge che unisce più di mezzo secolo di design italiano dell’automobile, dal mitico Dante Giacosa che firmò la prima 500 a Roberto Giolito che l’ha ripensata oggi in chiave attuale.

Il progetto Fiat 500L nasce così da un archetipo di design vincente: la Nuova 500. E vi aggiunge poi la versatilità creativa che deriva da una inedita piattaforma produttiva, quella che Fiat utilizza per il segmento B. Ciò ha portato alla maggior lunghezza (4,15 metri) e alla migliore abitabilità degli interni, intesa sia in termini di spazio per i passeggeri che di visuale, considerati gli 1,5 metri quadrati di superficie vetrata, la maggiore della categoria. Il bagagliaio offre inoltre una capacità di quasi 400 litri. Molto curata si presenta l’ergonomia della 500L, che non manca dei sistemi di navigazione e infotainment più moderni sviluppati dal gruppo italiano.