In arrivo il nuovo Audi Q5

- Solo pochi anni, ma già un restyling importante., con dotazioni comfort inedite e la prospettiva di una. Alto da terra 20 cm e con buone doti off-road, il Suv medio della Casa di Ingolstadt si presenta in ben 15 colori di carrozzeria, 4 dei quali inediti. Non manca il pacchetto sportivo S line.

foto Ufficio stampa

Ma è sul fronte delle motorizzazioni che Audi Q5 fa il salto in avanti più marcato. Le combinazioni motore/cambio migliorano fino al 15% l’efficienza sul fronte consumi ed emissioni. Cinque le motorizzazioni, tre turbodiesel TDI e due turbo benzina TFSI, tutte a iniezione diretta e con sistema Start&Stop di serie. Il 4 cilindri 2.0 TDI è declinato nelle versioni da 143 e da 177 CV, la prima a trazione anteriore e la seconda anche 4x4 e con cambio S tronic. Consuma davvero poco il 143 CV: 5,3 litri di gasolio per 100 km nel ciclo misto, 6 litri il motore più potente. L’altro TDI è un V6 3.0 ed eroga 245 CV di potenza e una formidabile coppia massima di 580 Nm, tanto da accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi.

Potenti anche i due propulsori a benzina. Nuovo è il 2.0 TFSI da 225 CV, collaudato il “mostruoso” V6 3.0 da 272 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e di toccare una velocità massima 234 km/h. Nuovo Audi Q5 dispone del sistema di controllo della dinamica di marcia, che consente di scegliere tra 4 modalità di guida. Se a bordo è presente un sistema di navigazione Audi, viene fornita anche una quinta modalità di marcia liberamente programmabile. A richiesta sono poi l’Adaptive Cruise Control, la regolazione degli ammortizzatori e lo sterzo dinamico, che varia il rapporto di trasmissione in funzione della velocità grazie a un riduttore.

Di serie il Suv monta cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici 235/65 (da 18” per le versioni con più di 225 CV di potenza). Al controllo elettronico di stabilità (ESC) può essere abbinato il freno di stazionamento elettronico e debutta un sistema di frenata d’emergenza che sotto i 30 km/h attiva la frenata in automatico. Audi Q5 è in grado di superare una pendenza massima di 31 gradi, e di attaccare angoli anteriori e posteriori di 25 gradi. Audi ha ridisegnato molte parti dell’abitacolo: alcuni comandi vantano finiture cromate e il volante, anche le versioni con bilancieri, presentano il nuovo design specifico della gamma Q.