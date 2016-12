Lo sguardo di Peugeot al futuro

- Si chiamala novità Peugeot più interessante al Salone di Pechino. Scelta non casuale, una vettura pensata per le grandi aree metropolitane trova infatti in Cina e nelle sue megalopoli l’habitat ideale.. Robusta come un Suv, ha la leggerezza e la resa aerodinamica di una berlina.

foto Ufficio stampa

Urban Crossover Concept incarna dunque la visione moderna e rilassata di quel che un tempo chiamavamo, indistintamente, Suv. Ora quella maestosità della carrozzeria, quell’assetto alto da terra, quella posizione di guida rialzata restano come tratto della personalità, ma i moderni crossover sono agili e maneggevoli come small car. E poi sono versatili, sanno adattarsi alle esigenze familiari come a quelle professionali. Non manca la dose di sportività, basti osservare la leggera onda del tetto, con una doppia bombatura e lo spoiler posteriore che si ispirano direttamente alla coupé RCZ.

Peugeot non poteva non portare nella capitale cinese anche un tocco della sua francesità. Partner degli Internazionali di tennis del Roland Garros da più di un quarto di secolo, Peugeot espone una gamma di vetture ispirate al più importante torneo tennistico al mondo in terra battuta. Così la nuova Peugeot 308 berlina (tre volumi), e le nuove 408 e 508 sono proposte con livree specifiche “griffate” Roland Garros.