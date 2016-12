Nuova e più forte Cayenne GTS

- Ambizione Cina. Il mercato del grande Paese asiatico sta diventando sempre più appetibile e non sorprende che grandi marchi di auto sportive scelgano la Cina per presentare in anteprima mondiale le loro ultime novità. Come Porsche, che svela a Pechino la, il grande Suv nella versione più sportiva, con un

foto Ufficio stampa

Per elevare le performance dinamiche del suo Suv, Porsche ha irrigidito il telaio, abbassando anche l’assetto, 24 mm inferiore a quello della Cayenne S. Il look esterno esprime una forte personalità: la Cayenne GTS si caratterizza per le cornici e i listelli in colore nero lucido, le mascherine sottoporta pronunciate, i passaruota allargati e lo spoiler sul tetto con doppio profilo alare. I paraurti sono mutuati dalla Cayenne Turbo. Nell’abitacolo sono di serie gli interni in pelle con inserti in Alcantara. Nell’equipaggiamento standard anche i sedili sportivi anteriori con regolazione a otto vie.

Il motore 8 cilindri ha cilindrata di 4,8 litri, deriva da quello della Cayenne S ed è stato potenziato fino ai 420 CV, mentre il cambio è il moderno Tiptronic S a 8 rapporti con funzione Start-Stop integrata. Considerando che stiamo parlando di un Suv, le prestazioni sono da urlo: la velocità massima supera i 260 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 orari si compie in appena 5,7 secondi. La nuova Porsche Cayenne GTS arriverà sul mercato italiano a luglio di quest’anno, il prezzo base IVA inclusa è di 93.488 euro.