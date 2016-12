Lamborghini Urus, il super Suv

- Una Lamborghini a quattro posti? Possibile, anzi di più: molto probabile. Sarà un Suv e non mancherà della proverbiale dinamicità di una “Lambo”. Un’idea forte di quel che potrebbe essere il terzo modello della Casa di Sant’Agata bolognese arriva da Pechino, dov’è in corso la 12° edizione del salone auto internazionale, perché fa lì il suo debutto

foto Ufficio stampa

Lungo cinque metri e largo due, con un’altezza di 1,66 metri ma con assetto da terra regolabile in altezza ed enormi cerchi da 24 pollici, Lamborghini Urus è il prototipo ideale di come dovrebbe essere il Suv supersportivo. Maestoso e con un look scultoreo, è capace di accogliere nell’abitacolo quattro persone con il massimo comfort, ma allo stesso tempo sviluppa prestazioni puramente racing. “La Urus è un’idea molto reale di futuro per il nostro marchio e come terzo modello potrebbe completare in modo perfetto la nostra gamma”, ha detto il numero uno di Lamborghini Stephan Winkelmann.

Esteticamente Urus si avvale dei criteri di costruzione leggera impiegati per Gallardo e Aventador. Lo spoiler posteriore adattivo e il deflettore sul bordo superiore del lunotto per orientare al meglio i flussi d’aria esprimono compiutamente l’aerodinamicità del super Suv italiano (ma Lamborghini è di proprietà del gruppo VW). Originali anche gli interni, realizzati in fibra di carbonio e brevettati “Forged Composite”.