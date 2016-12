Ecco Twizy, la rivoluzione

foto Ufficio stampa

Ciò che determina qualche limitazione: Twizy non può andare in autostrada e nelle statali veloci, il passeggero che siede dietro non può avere meno di 5 anni. Ma ha anche i suoi vantaggi: innanzitutto va a energia elettrica e consuma poco (un “pieno” per le batterie costa circa 1,50 €), e poi può essere guidato anche dai quattordicenni con patentino A. Renault ha infatti approntato due varianti del suo veicolo: Twizy 45, disponibile appunto per i minorenni (che non possono portarsi un altro minore a bordo) e con velocità limitata ai 45 km/h, e Twizy che raggiunge gli 80 km/h e può essere guidata soltanto da chi è in possesso dell’ordinaria patente B.

Ma il valore aggiunto del nuovo veicolo Renault – definito Urban Crosser – sta nella sua agilità e praticità. In città è infatti comodo spostarsi sapendo di manovrare e parcheggiare un veicolo di soli 2,3 metri di lunghezza e 1,2 di larghezza, che coi suoi 450 kg pesa la metà di una city car di segmento A e ha un raggio di sterzata di soli 3,4 metri. Affronta il traffico come uno scooter, ma ha una carrozzeria attorno e la copertura infonde non poca sicurezza, anche per la protezione laterale assicurata dalle quattro ruote da 13 pollici e dalle barre di rinforzo.

Il motore elettrico è alloggiato sotto il sedile guida e sviluppa una potenza di 13 kW (circa 17 CV). Ha un’autonomia di circa 100 km, quanto basta per soddisfare le esigenze di mobilità quotidiana della maggior parte degli automobilisti, e per ricaricarle completamente servono tre ore e mezzo. Il porte aperte nelle concessionarie Renault di sabato 21 e domenica 22 aprile è dunque l’occasione giusta per prendere visione di un modo nuovo di muoversi: il test-drive è gratuito. Renault propone Twizy e la versione depotenziata Twizy 45 in tre allestimenti: Urban, Color e Technic, per prezzi che vanno da 6.990 a 8.700 euro.