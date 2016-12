RS4 Avant e A6 Allroad quattro

- Audi lancia due grandi Station Wagon per imprimere il sigillo della sua superiorità nella categoria. Entrambe alla terza generazione,, puntando il target più sportivo la prima e quello più turistico la seconda., giusto per non fermarsi mai.

foto Ufficio stampa

Le qualità fuoristradistiche sono in effetti talmente evolute che consentono a queste due vetture di andare ovunque: la RS4 Avant dispone del differenziale centrale autobloccante, con una ripartizione che in condizioni di marcia normali privilegia il retrotreno nel rapporto 60/40 rispetto all’avantreno. La A6 Allroad delle sospensioni pneumatiche di serie, e lo sterzo elettromeccanico integra funzionalità attive che correggono all’evenienza qualche distrazione di linea del guidatore.

La A6 Allroad - già in prevendita sul mercato italiano - dispone di un sensore dell’angolo di inclinazione e di un sistema per il controllo della velocità in discesa, molto utili sugli sterrati. A richiesta, tutte le motorizzazioni possono essere abbinate al differenziale sportivo che ripartisce attivamente la coppia in modo dinamico tra le ruote posteriori. Tra le funzioni comfort di questa wagon ammiraglia (è lunga 4,94 metri e ha un bagagliaio da 565 litri) spiccano l’head up display e i sedili ventilati e con funzione massaggio, senza trascurare l’evoluto impianto di infotainment e il raffinato Advanced Sound System della Bang & Olufsen.

Il carattere sportivo della RS4 Avant – che arriverà a listino a fine estate – parte dall’assetto ribassato rispetto alla normale A4 Avant: 20 mm in meno con pneumatici da 19 pollici e misura 265/35. L’impianto frenante si basa su dischi autoventilanti di ben 365 mm di diametro, ma a richiesta è possibile chiedere quelli in carboceramica utilizzati in prevalenza nelle competizioni agonistiche. Il motore di questo modello, assemblato a mano su ogni vettura, è tarato per le alte performance: V8 aspirato di 4,2 litri, capace di una potenza massima di 450 CV a 8.250 giri, che limita elettronicamente la velocità massima a 280 km/h e accelera da 0 a 100 in appena 4,7 secondi. Altro che compassata station wagon per famiglie in vacanza!

All’unico motore disponibile per la RS4 Avant (prezzi ancora non disponibili) corrispondono invece 4 motorizzazioni per la nuova A6 Allroad quattro, tutte di cilindrata 3 litri. L’unica proposta a benzina è turbo da 310 CV e include il cambio s tronic a doppia frizione, mentre le tre proposte turbodiesel sviluppano potenze rispettive di 204, 245 e 313 CV. I prezzi di Audi A6 Allroad quattro partono da 58.900 euro. I tre pacchetti aggiuntivi Ambiente, Advanced e Business 2.950 euro ciascuno.