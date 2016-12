Nuova Hyundai i30 Wagon

, vettura grande e versatile cui, per dimensioni e dotazioni, sta senz’altro stretto il segmento di appartenenza (quello C)., con un passo di 18,5 cm maggiore della 5 porte e il bagagliaio più grande della categoria, la i30 wagon nasce nel Centro Ricerca & Sviluppo di Russelsheim in Germania, ed europea è anche la produzione, in Slovacchia.

Una matrice “europea” che significa innanzitutto maggior attenzione ai gusti degli automobilisti del Vecchio Continente, e seguito ideale non soltanto della i30 compatta 5 porte, ma anche della più grande i40 Wagon, di cui segue lo stesso stile “felino”, molto dinamico e fascinoso. Un passo in avanti netto rispetto all’attuale Hyundai i30cw. Molto belle appaiono le fiancate, pronunciate e scolpite, che infondono dinamicità. Se il frontale segue il “family feeling” degli ultimi modelli Hyundai, cambia radicalmente la parte posteriore, con un ampio lunotto che va ad esaltare la luminosità degli interni e la visibilità di chi guida.

A bordo si sta comodissimi in cinque e il bagagliaio offre una capacità di carico di ben 528 litri, vale a dire 150 litri in più della Hyundai i30cw attualmente a listino. Non solo, ma reclinando la seconda fila di sedili si arriva a disporre di 1.642 litri di capacità. Francamente difficile per una station wagon media fare di più. La soglia di carico è molto bassa (a livello del paraurti), per facilitare ogni operazione di carico e scarico.

Come la nuova i30, anche la wagon disporrà di 6 motorizzazioni, tre benzina e tre diesel CRDi. Le prime sono 1.4 da 100 CV, 1.6 da 120 CV e il nuovo 1.6 GDI da 135 CV. La gamma a gasolio prevede la 1.4 da 90 CV, 1.6 da 110 CV e l’inedita 1.6 CRDi da 128 CV. Il debutto sul mercato italiano è previsto per il prossimo autunno. Fiore all’occhiello della i30 wagon è l’ormai classico pacchetto Hyundai dei 5 anni di garanzia. Meglio, il programma “Tripla 5 a chilometraggio illimitato” include 5 anni di garanzia, 5 anni d’assistenza stradale e 5 anni di tagliandi gratuiti.