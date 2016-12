Mitsubishi Outlander, atto terzo

, forse il primo vero crossover ad apparire sul mercato (oramai 11 anni fa). Lo scopriremo al prossimo Salone di Ginevra, ma già è chiaro come il veicolo confermerà quelle doti di solidità e robustezza delle prime due generazioni, aggiungendovi ora le più evolute tecnologie in fatto di sicurezza.

Outlander è un modello che ha fatto scuola, non a caso Mitsubishi lo ha “prestato” al gruppo PSA per farne la base dei crossover Peugeot 4007 e Citroen C-Crosser. Il termine crossover indica in effetti tante qualità di modelli differenti riuniti in un unico veicolo. Da sempre Outlander è versatile e funzionale come un monovolume, ha un abitacolo che offre fino a 7 posti a sedere, il portellone posteriore ad apertura elettrica e un pianale di carico piatto e comodo da sfruttare. Ed è poi confortevole come una grande station wagon, con sedili anteriori comodi e il volante regolabile in altezza e profondità, per una posizione di guida perfetta e con ottima visibilità, aiutata dai fari allo xeno “Wide Vision”.

In Europa la gamma della terza generazione del crossover Mitsubishi comprenderà due motorizzazioni a basso impatto ambientale (le emissioni di CO2 sono sempre inferiori ai 130 g/km) e sia a due che a quattro ruote motrici. A benzina c’è un 2.0 e a gasolio un 2.2, entrambi con sistema Auto Stop&Go. Non mancherà a richiesta il cambio automatico. Tra le dotazioni di sicurezza, vanno citati il “Forward Collision Mitigation system”, che mitiga gli impatti di un tamponamento, l’avviso di superamento della corsia di marcia, l’Active Cruise Control. Nel 2013 Mitsubishi promette l’arrivo della versione Plug-in Hybrid EV, con doppia alimentazione e autonomia di marcia di oltre 800 km, per emissioni di CO2 inferiori ai 50 g/km.