Il metano sulla Zafira Tourer

foto Ufficio stampa

Il metano è il più economico dei carburanti che servono ad alimentare i motori termici a combustione interna. Costa ancora meno del gpl, e a parità di autonomia di marcia costa all’incirca la metà della benzina. La nuova Zafira Tourer ecoM dispone di un serbatoio per il metano da 25 kg, che permette al monovolume di percorrere fino a 530 km. Un miglioramento netto rispetto alla precedente Zafira ecoM, che si deve all’utilizzo di materiali compositi leggeri per la costruzione del serbatoio, più capiente di 4 kg rispetto a prima. Essendo poi un veicolo ibrido, non manca il serbatoio per la benzina, 14 litri di capacità che aggiungono altri 150 km di marcia alla Zafira Tourer ecoM.

Alla fine il salto in avanti nel campo dell’alimentazione a metano (nel quale Opel contende a Fiat la leadership europea) è notevole, con un incremento dell’autonomia di marcia del 25% rispetto alla vecchia Zafira ecoM. E anche le emissioni di CO2 si riducono del 6%, fino al valore di 129 g/km, davvero bassissimo per la tipologia di veicolo. Merito va dato anche ai nuovi regolatori di pressione, elettronici e non più meccanici, capaci così di sfruttare anche le più piccole riserve residue presenti nel serbatoio.

Il motore della Zafira Tourer ecoM ha cilindrata di 1,6 litri e una potenza di 150 CV. Il compressore turbo facilita da un lato l’efficienza della combustione e dall’altro sostiene le prestazioni dinamiche. Il monovolume tedesco riesce così, nonostante la mole e gli eventuali sette passeggeri a bordo, a raggiungere i 200 km orari di velocità massima. Sul mercato italiano il prezzo al pubblico della vettura è di 27.700 Euro, analogo a quello della versione 2.0 turbodiesel CTDI da 165 CV.