Honda Accord, arriva il lifting

, che si presenta nel Model Year 2012 con interessanti novità in gamma., che aggiunge un taglio più sportivo alla berlina e alla Tourer. Prevede infatti le minigonne anteriori, posteriori e laterali, i cerchi in lega da 18 pollici e finiture cromate.

foto Ufficio stampa

Gli interni dell’allestimento Type S si caratterizzano per i sedili con fianchi in pelle nera con cuciture rosse, per la strumentazione retroilluminata in rosso e per la luce a LED rossa nella zona pedali, questi ultimi in alluminio, mentre la consolle centrale assume un elegante effetto metallo. Ma dal punto di vista estetico, l’intera gamma di Accord 2012 si rinnova puntando soprattutto sugli occhi, nel senso che aggiunge gruppi ottici innovativi e più funzionali. I proiettori anteriori sono bixeno e dotati di luci adattative di svolta, mentre gli abbaglianti si attivano automaticamente se in senso opposto di marcia non sopraggiunge alcun veicolo.

La nuova motorizzazione i-Dtec da 180 CV, che debutta su Accord 2012, ha cilindrata di 2,2 litri e una potenza di 180 CV a 4.000 giri al minuto. Eroga una poderosa coppia massima di 380 Nm già ai 2.000 giri ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi, raggiungendo la velocità di 220 km/h. Al momento è disponibile soltanto con cambio manuale a 6 rapporti. Questo 4 cilindri è estremamente efficiente, dal momento che porta le emissioni di CO2 ad appena 139 g/km sulla berlina, grazie ad accorgimenti sul motore e sul cambio. Di serie (come anche la motorizzazione 2.0 benzina) sono poi 6 airbag, ABS con EBD e Brake Assist, i controlli elettronici di stabilità e trazione.

La carrozzeria Tourer ha di serie i mancorrenti sul tetto. Honda propone la nuova Accord in quattro allestimenti: S, Comfort, Elegance e Lifestyle. Molto interessante il range di prezzi, che va da 26.300 a 40.000 Euro. A parità di allestimento, la gamma Tourer costa sempre 1.000 Euro in più e quindi l’interessante versione Tourer con motore 2.2 i-Dtec 180 CV costa a partire dai 29.000 Euro del primo livello S.