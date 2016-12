Mercedes SL, icona scoperta

foto Ufficio stampa

Un’auto bella ma non solo, perché propone il meglio della motoristica Mercedes. Adotta i nuovi propulsori “BlueDirect”, più potenti ma al tempo stesso più efficienti, in grado di consumare il 30% in meno dei motori del modello precedente. La versione di punta è la SL 500 con motore 8 cilindri di 4.663 cc da 435 CV, che sviluppa una coppia massima di 700 Nm ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi. Ma si difende bene anche la SL 350 col suo 6 cilindri 3.5 da 306 CV, che sullo 0-100 fa registrare appena 5,9 secondi. Entrambi i modelli dispongono del cambio automatico 7G-Tronic Plus e della funzione ECO start/stop di serie.

E poi gli ingegneri tedeschi hanno lavorato sui materiali, scegliendo per la nuova SL una struttura decisamente leggera. Il peso della super cabrio Mercedes si riduce infatti di quasi 140 kg rispetto al modello precedente. Per la prima volta è stato fatto ampio uso di alluminio, sia per la scocca che per la carrozzeria, materiale tanto leggero quanto resistente, così che la vettura ne guadagna in termini di agilità e dinamicità, ma anche di sicurezza e comfort. E quanto a sicurezza, i contenuti sono inarrivabili: Attention Assist, poggiatesta attivi, Adaptive Brake con antislittamento (ASR), tutto di serie.

La sigla SL parla chiaro, sta per “Sport Luxury”. La vettura ha un abitacolo raffinato e con i migliori inserti in legno e alluminio. Debutta poi l’esclusivo sistema “Frontbass”, una tecnologia unica al mondo che trasforma l’auto in una sala concerti, sia con tetto aperto che chiuso. Anche la sesta generazione della Mercedes SL ha un tetto rigido ripiegabile a comando elettroidraulico, che in pochi secondi scompare nel bagagliaio e trasforma l’auto da Roadster in Coupé e viceversa. Ma a differenza del modello precedente, sono adesso disponibili tre versioni di tetto, tutte realizzate in magnesio: verniciato, in vetro o l’esclusivo tetto rigido ripiegabile Panorama con “Magic Sky Control”, il cui vetro trasparente diventa chiaro o scuro premendo un pulsante.

E poter così disporre di luce piena anche col freddo più rigido, quando magari fuori c’è un sole luminoso. Perché vivere a bordo di una SL è un’esperienza sensoriale totale, che va dal piacere di guida all’abitabilità. In Italia la nuova Mercedes SL viene commercializzata in questi giorni al prezzo di 98.070 Euro la SL 350 e di 117.057 Euro la SL 500.