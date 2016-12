Honda ha venduto 800 mila ibride

foto Ufficio stampa

Il primo esemplare a doppia alimentazione benzina/elettrica fu la Insight nel novembre del 1999. Altra epoca, le auto ibride erano ancora sperimentali, ma Honda fu pioniere insieme a Toyota e non si è mai fermata nel proporre queste vetture a basso impatto ambientale. Dopo sarebbero venute la Civic Hybrid, la Accord Hybrid, varie nuove generazioni della Insight, fino ai sette modelli ibridi che commercializza oggi nel mondo. In Italia Honda ha oggi a listino ben tre modelli ibridi: la nuova Insight, la coupé CR-Z e la Jazz Hybrid, pochi giorni fa eletta dai consumatori italiani “prodotto automobilistico più ecologico dell’anno” (Premio Natura).

Certo 800 mila è ancora un dato minimo negli alti volumi dell’industria automobilistica. Svaniscono rispetto, ad esempio, alle 20 milioni di Honda Civic vendute in tutto il mondo in oltre 40 anni di vita del modello best-seller della Casa nipponica. Ma proprio la Civic deve una piccola fetta del suo successo alle varie versioni ibride in cui è stata prodotta. Arrivata alla nona generazione, Honda Civic è proposta in tre motorizzazioni: 1.4 benzina 100 CV, 1.8 benzina da 142 CV e 2.2 turbodiesel da 150 CV, ma entro quest’anno arriverà anche un più piccolo motore a gasolio con cilindrata 1.6. I prezzi della nuova Civic vanno da 18.750 a 33.050 Euro.