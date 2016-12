Le tante virtù di Peugeot 308 SW

- Cosa c’è di meglio, per affermare la solidità e l’affidabilità di una grande station wagon, che una generosa garanzia? Lo sa bene, più una serie di agevolazioni finanziarie come quelle di cui gode l’intera gamma Peugeot. Lanciata la scorsa estate, la 308 SW è offerta in 4 allestimenti e ben 7 motorizzazioni.

foto Ufficio stampa

Spaziosa e ricca di contenuti tecnologici, nonostante non sia la wagon più grande della Casa francese (che sta lanciando la 508 RXH), la 308 SW mette in risalto un frontale più dinamico ed elegante con i suoi fari a LED. L’abitacolo è ampio e a richiesta offre anche la terza fila di sedili (per sette posti a sedere), con l’opzionale e bellissimo tetto panoramico che aggiunge un tocco di raffinatezza a questa vettura di 4,5 metri di lunghezza. La nuova plancia è ora inclinata e simmetrica e accoglie al centro uno schermo da 7 pollici su cui visualizzare telefono, navigatore, radio e i dati sui consumi. Tra le chicche della SW francese il “wifi on board” e la presa da 230 volt per caricare dispositivi elettronici o per scaldare il biberon del bambino. Otto gli airbag di serie.

La gamma di motori a benzina parte dal 1.4 VTi da 98 CV e sale al 1.6 VTi da 120 CV, ma al top c’è il turbo 1.6 THP da 156 CV, frutto della collaborazione tra il gruppo francese e quello tedesco BMW. A gasolio ancora due cilindrate 1.6, da 93 CV e l’evoluta versione e-HDi da 112 CV, la più parsimoniosa sul fronte consumi. Ci sono poi due cilindrate 2.0 da 150 e 163 CV, sempre con filtro antiparticolato di serie. Il dispositivo “stop e start” di ultima generazione è disponibile sia col cambio manuale che con quello robotizzato. Quattro gli allestimenti: Access, Business, Active e Allure, per prezzi che partono da 18.660 Euro, ma per la gamma diesel si parte da almeno 20.660 Euro.