Lodgy, il monovolume Dacia

foto Ufficio stampa

Dacia ha saputo dimostrare di conoscere e anticipare bene i desideri delle famiglie che cercano nell’auto un prezioso collaboratore per le loro esigenze di mobilità “intelligente”. Che significa né più né meno prezzi d’acquisto e costi di esercizio accessibili, su vetture senza fronzoli ma in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di versatilità e funzionalità, con le migliori soluzioni meccaniche e motoristiche prestate dalla casa madre Renault. L’ha dimostrato in soli 8 anni con la Logan, la berlina e la MCV (variante wagon che già proponeva i 7 posti), la compatta di segmento B Sandero, il Suv Duster e adesso la Lodgy, una monovolume di quattro metri e mezzo che sarà distribuita con la garanzia di 3 anni.

Dacia Lodgy farà la sua premiere mondiale al Salone di Ginevra del prossimo mese di marzo, ma il gruppo Renault le sta già facendo assaporare le strade europee grazie alla partecipazione al Trofeo Andros di rally, dove la versione sportiva Lodgy “Ice” sta correndo (e vincendo!) il campionato grazie ai suoi piloti Alain Prost, Nicolas Prost ed Evens Stievenart.