La sfida a gpl di Opel

foto Ufficio stampa

A completare il poker in casa Opel c’è poi la Corsa, che già dalla scorsa estate è disponibile in una versione 1.2 Gpl-Tech da 83 CV molto apprezzata dagli automobilisti italiani. Il nostro è d’altronde il primo mercato europeo per veicoli a gpl ed è naturale assecondarne le logiche, al punto che Opel ha già annunciato che nell’autunno 2012 porterà il gpl anche sulla Zafira Tourer e sulla Insignia. A conti fatti, la spesa carburante di un veicolo a gpl è inferiore di un buon 40% rispetto alle analoghe versioni a benzina. Inoltre, se si considera l’autonomia totale di un’auto versatile come Astra berlina 1.4 Gpl-Tech, con i due serbatoi di benzina (56 litri) e di gas (49 litri), si superano i 1.400 km.

La tecnologia Gpl-Tech ha il vantaggio poi di essere realizzata direttamente in fabbrica, così da assicurare la garanzia totale Opel. I motori dispongono di valvole di aspirazione e di scarico irrobustite per contrastare la maggiore usura che deriva dal poter lubrificante più scarso del Gpl, senza dover ricorrere all’impiego di additivi. I modelli Opel Gpl-Tech – tutti naturalmente Euro 5 - mantengono gli stessi intervalli di manutenzione dei normali motori a benzina. Le loro emissioni di CO2 si riducono del 15% circa, fino ai 124 g/km della Meriva Gpl-Tech 120 CV.

I prezzi della gamma Gpl-Tech: Astra berlina parte da 21.750 Euro, Astra Sports Tourer da 22.650 Euro, mentre la Meriva costa minimo 20.450 Euro. Considerati i bassi costi di esercizio, prezzi da prendere seriamente in considerazione. Anche perché in Italia ci sono 2.800 stazioni di rifornimento per il gpl, diffusi lungo tutta la penisola. Ma anche muoversi in Europa è agevole avendo una macchina così alimentata, in Germania ci sono ben 6.400 stazioni di rifornimento, in Francia più di 1.800 e nei Paesi Bassi più di 1.400.