Le idee Toyota per il futuro

A proporle è il gruppo Toyota, che in realtà svela come le sue concept car siano progetti concreti destinati ad assumere forme definitive nell'arco di 24/36 mesi.

foto Ufficio stampa

Sganciata dalla famiglia Prius, la NS4 segue la nuova frontiera dell’alimentazione elettrica “plug-in”, vale a dire che la ricarica diretta delle batterie può avvenire con una normale spina inserita in una presa di corrente domestica. È infatti questa la strada più semplice per rendere popolare un tipo di alimentazione ancora poco diffuso, a dispetto della sua semplicità. Leggera e aerodinamica, Toyota NS4 si pone l’obiettivo di ridurre ulteriormente i livelli di consumo ed emissioni della gamma Prius e di estendere l’autonomia di marcia in modalità esclusivamente elettrica (e dunque a emissioni zero).

La Lexus LF-LC è invece un’idea di coupé sportiva 2+2 posti destinata a rivoluzionare il segmento premium dominato dalle tedesche. Perché alla raffinatezza dei contenuti premium e alla dinamicità della trazione posteriore, aggiunge l’avanguardia di un propulsore elettrico dalle grandi performance. La coupé è destinata a diventare un modello prodotto in serie già dalla fine del 2013. La LF-LC rappresenta inoltre il nuovo linguaggio stilistico del marchio Lexus, inciderà ad esempio sulla prossima linea della GS.

Entrambi i prototipi esposti al Naias di Detroit si caratterizzano poi per le evolute tecnologie di connettività dell’auto. Grazie a un’interfaccia costruita intorno a un display multitouch che richiama in tutto e per tutto uno smartphone, la NS4 offre all’utente l’accesso rapido e preciso a qualsiasi tipo di informazione, senza distrarlo dalla guida. Il sistema HMI è in grado di “memorizzare” le preferenze e le abitudini del guidatore per anticiparne le reazioni in particolari situazioni.