Porsche 911 Carrera Cabriolet

La leggerezza della nuova capote si abbina alla perfezione ai criteri ingegneristici della nuova Porsche 911, che già sulla coupé (e riproposti sulla cabrio) aveva fatto largo impiego dell’alluminio accanto all’acciaio per la realizzazione della carrozzeria. Rispetto al modello precedente, questo ha un passo allungato e la carreggiata anteriore più larga, per una stabilità di marcia e un’abitabilità interna superiore. Ma la “scoperta” Porsche promette di evolvere le sue caratteristiche di guida verso una ulteriore maggior dinamicità, contemperandole con una migliore sicurezza, basti pensare al nuovo servosterzo elettromeccanico adottato.

Due le versioni della vettura, la 911 Carrera e la 911 Carrera S, entrambe dotate della stessa motorizzazione della 911 Coupé. Classico il motore boxer da 3,4 litri per la prima versione, in grado di trasmettere all’asse posteriore una potenza di 350 CV tramite il cambio manuale a sette marce. La 911 Carrera S Cabriolet è invece spinta da un 6 cilindri da 3,8 litri che sviluppa ben 400 CV di potenza e anch’esso è abbinato al cambio manuale a sette marce. A richiesta è invece possibile ordinare il cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK), che garantisce consumi ancora più bassi e tempi di accelerazione più brevi.

La 911 Carrera Cabriolet migliora infine l’efficienza, con consumi medi che abbisognano di meno di 10 litri di benzina per 100 km nel ciclo misto europeo. Entrambi i modelli sono già in prevendita, mentre il loro arrivo in concessionaria è previsto il 3 marzo. I prezzi italiani sono di 103.185 Euro per la 911 Carrera Cabriolet e di 117.826 Euro per la 911 Carrera S Cabriolet.