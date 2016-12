Se la Panda si fa Classic

foto Ufficio stampa

Col nome di Panda Classic (operazione già fatta con Punto), questa continuerà ad essere venduta, e non solo in Italia, ma anche in mercati importanti come Francia, Spagna e nell’Est europeo. La city car è d’altronde una vera “world car”, che Fiat ha distribuito dal 2003 in ben 76 Paesi. Panda Classic è disponibile in un unico allestimento ma ben 4 motorizzazioni: 1.2 benzina 69 CV, 1.3 Multijet diesel 75 CV, 1.2 benzina/gpl da 69 CV e 1.4 Natural Power metano/benzina da 77 CV. Restano poi a listino le versioni speciali, come la Panda Climbing 4x4, che tra gli optional propone anche l’ESP.

Fiat offre Panda Classic in sei tinte di carrozzeria e un inedito rivestimento interno color Antracite/Grigio. Il listino parte da 9.050 Euro, ma nella fase di lancio, grazie al contributo di Fiat e della propria Rete di vendita, il prezzo della Panda Classic 1.2 da 69 CV parte da 7.900 Euro, chiavi in mano, oppure un ancor più intrigante 8.850 Euro che include il “Pack Clima” con climatizzatore, fendinebbia e barre sul tetto.