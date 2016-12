Sulle Bentley Continental il nuovo V8

foto Ufficio stampa

Un segnale di modernità da parte della prestigiosa Casa britannica, che bissa l’alimentazione a bioetanolo disponibile in alcuni mercati sulla Continental 12 cilindri. Svelate in questi giorni al Naias di Detroit, le nuove Bentley Continental GT e GTC con motore V8 e trazione 4x4 riescono a ridurre del 40% i consumi e le emissioni di CO2 rispetto al motore W12, grazie a tecnologie avanzate come l’iniezione diretta, l’azionamento variabile dei cilindri (che disattiva 4 cilindri ai bassi regimi), il nuovo cambio automatico a 8 rapporti. Con un pieno di benzina le due super coupé e super cabrio inglesi riescono a fare fino a 800 km, un’autonomia insolita per vetture di questa categoria.

Eppure le nuove Bentley Continental V8 non mancheranno di emozionare, vista la potenza massima di 507 CV a 6.000 giri e la straordinaria coppia di 660 Nm disponibile in pratica ad ogni regime, da 1.700 a 5.000 giri al minuto. Poco meno rispetto alla motorizzazione W12, che di cavalli ne sviluppa 575 e di coppia 700 Nm. Le prestazioni del V8 sono straripanti: velocità massima che supera i 300 km/h e accelerazione da 0 a 100 in appena 4,8 secondi, identica a quella della motorizzazione W12. E quanto ad assetto e stabilità, ci sono le carreggiate più ampie e la trazione integrale che favorisce il retrotreno (40/60 la distribuzione in condizioni normali), proprie del rinnovamento della gamma Continental.

Un’auto glamour come una Bentley, che fa dell’eleganza e del prestigio il proprio marchio di fabbrica, non può mancare di interni artigianali. L’abitacolo è rifinito interamente a mano, i rivestimenti in pelle sono disponibili in 17 tinte e i tappeti hanno il pelo lungo, mentre per gli inserti in legno si può scegliere tra 7 tipi di radica. Per la clientela di riferimento anche il listino può risultare una piacevole sorpresa: il prezzo delle Continental V8 è di 136.000 Euro per la GT Coupé e di 150.000 per la GTC Cabrio, Iva e messa su strada escluse, laddove la motorizzazione W12 parte da 170.000 Euro.