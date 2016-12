Una berlina che guarda al futuro

foto Ufficio stampa

Il motore elettrico della Jetta Hybrid sviluppa 20 kW di potenza ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio composta da 60 celle singole collocate dietro il divano posteriore, così da non incidere sull’abitabilità interna della vettura. Il propulsore termico è invece il collaudato ed efficiente 1.4 TSI da 150 CV, un turbo benzina vivace e parsimonioso nei consumi, capace di una coppia massima di 250 Nm fin dai 1.400 giri/minuto, che consentono alla berlina di accelerare da 0 a 100 orari in meno di 9 secondi. In modalità solo elettrica l’auto è in grado di toccare i 70 km/h di velocità massima. Il cambio è l’automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti.

Ideale per il mercato nordamericano (avanti rispetto a quello europeo sul fronte dell’alimentazione elettrica), VW Jetta Hybrid vanta inoltre il sistema di frenata rigenerativa, che allunga la durata delle batterie nelle condizioni di traffico che richiedono molti interventi sul pedale del freno. Il guidatore può passare alla modalità elettrica sia automaticamente (fino a 60 km/h), sia premendo il tasto E-Mode posto a destra della leva del cambio. In entrambi i casi, il motore 1.4 TSI verrà disaccoppiato dalla catena cinematica mediante una frizione di separazione, per ridurre il consumo di energia e aumentare l’autonomia elettrica.