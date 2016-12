Volvo V70, SW sempre al top

, sicurezza innanzitutto ma anche molti upgrade meccanici. La grande SW svedese non può che porsi all’apice del suo segmento, dove Volvo domina da 50 anni, e così ecco il, il telaio attivo Four-C, i fari bixeno adattativi che migliorano del 90% la visuale notturna in curva, allungando di 45 metri gli spazi di frenata.

foto Ufficio stampa

Volvo Sensus è l’impianto multimediale che integra le funzioni di navigazione, telefonia Bluetooth e intrattenimento su uno schermo a colori da 5 o 7 pollici posto in alto sulla console centrale. Il sistema integra anche la videocamera posteriore per aiutare nelle manovre di parcheggio, la videocamera panoramica per il monitoraggio degli angoli ciechi della vettura (Blis), l’eventuale lettore DVD e la TV digitale. Nuova è anche un’applicazione mobile – rinnovata per il 2012 e scaricabile gratuitamente – grazie alla quale il conducente può restare in contatto con l’auto parcheggiata tramite un iPhone o uno smartphone con tecnologia Android.

Esteticamente la V70 MY 2012 si presenta con i fari anteriori ridisegnati e le frecce a LED integrate nei retrovisori esterni, rafforzando il look dinamico, molto slanciato, della grande SW svedese. Originale l’apertura del portellone posteriore, che nel suo movimento verso l’alto trascina con sé la parte superiore dei fari, rendendo più facile l’accesso al vano bagagliaio. Specifica è poi la versione sportiva R-Design, che aggiunge alla V70 dettagli stilistici come il terminale di scarico sportivo, i rivestimenti specifici e i sedili sportivi. Ben 14 le tinte di carrozzeria disponibili.

All’interno le principali novità riguardano il nuovo volante a tre razze, le luci interne riposizionate e due inediti rivestimenti nelle tonalità “Sangiovese Red” e “Blond”. Non poteva che essere confermata la dotazione del cuscino regolabile a due altezze, integrato nel sedile posteriore ai due lati esterni e che consente a bambini di peso e altezza differente di disporre della seduta a loro più adatta. Il sedile posteriore è sdoppiabile in tre parti (40/20/40) è dotato di cinture di sicurezza integrate. La V70 vanta inoltre la più avanzata tecnologia anti-colpo di frusta per i poggiatesta (Whips), sia anteriori che posteriori. Questi ultimi, a richiesta, sono anche ripiegabili elettricamente.

La dotazione di sicurezza di una Volvo è sempre all’avanguardia. Anche questa grande SW ha di serie il sistema di Controllo Dinamico della Stabilità e della Trazione (DSTC) e l’innovativo City Safety che riduce gli effetti di un eventuale impatto, evitandolo del tutto se si viaggia fino ai 30 km/h di velocità, perché frena in automatico se il conducente non ha reazioni tempestive. Funzione che integra anche il “Pedestrian Detection”, con un sistema radar e telecamera per rilevare la presenza di pedoni davanti al veicolo. Optional è invece il telaio attivo Four-C con tre regolazioni dell’assetto e il sistema che avvisa il guidatore dell’eventuale calo di attenzione (Driver Alert Control).

Tante motorizzazioni, tre diesel e tre benzina. Per le prime, si rinnova la versione D5 con più cavalli (ora 215, dieci in più) e coppia (ora 440 Nm), pur con consumi in calo dell’8% fino ai 5,1 litri/100 km nel ciclo misto in caso di abbinamento al cambio manuale a 6 marce. Davvero un’inezia! La versione D3 conferma i 163 CV e i 400 Nm di coppia, mentre sale a 115 CV la potenza della motorizzazione d’accesso 1.6 DRIVe, con 270 Nm di coppia e appena 119 g/km di emissioni di CO2. A benzina c’è un nuovo T5 turbo 2.0 da 240 CV, il vecchio 6 cilindri aspirato 3.2 da 243 CV e il T6 turbo al top di gamma con i suoi 304 CV e la trazione integrale di serie. Prezzi da 38.650 Euro.