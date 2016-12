Mazda MX-5 Phoenix Reloaded

- Qualche giorno fa l’indiscrezione di una collaborazione con Fiat per riportare una spider nella gamma della Casa torinese, oggi la notizia di una “limited edition” esclusiva per il mercato italiano. Insomma, nonostante gli anni (anzi i decenni) sulla cresta dell’onda, che l’hanno resa, con tanti club che ne omaggiano lo charme.

foto Ufficio stampa

Sul nostro mercato Mazda propone adesso la MX-5 Phoenix Reloaded 2012, un nome che celebra i dieci anni esatti dalla MX-5 Phoenix, altra versione cult della due posti scoperta giapponese. Monta un motore 1.8 benzina da 126 CV ed è disponibile sia come Roadster che Roadster/Coupè, ovvero convertibile col tettuccio rigido. La prima è offerta nel colore di carrozzeria “Metropolitan Grey”, la seconda in “Crystal White Pearl”. La serie sarà prodotta in soli 112 esemplari. Il prezzo della Roadster è di 25.000 euro, mentre la MX-5 Phoenix Reloaded Roadster/Coupé costa 26.750 euro.

Un’auto che nel corso degli anni ha saputo conquistare gli automobilisti di tutto il mondo per il divertimento che assicura. Merito innanzitutto alla trazione posteriore, e poi l’assetto molto basso da terra, il perfetto bilanciamento dei pesi tra assale anteriore e posteriore (50/50), l’emozione della guida open air completano il piacere di guida della Mazda MX-5. Che di serie vanta comunque ausili importanti come il controllo elettronico della stabilità e quello della trazione (DSC + TCS).

La ricchezza di contenuti è la grande sorpresa della spider Mazda. Di serie sono la vernice metallizzata, i cerchi in lega da 17 pollici color titanio, gli interni in pelle “Havana Brown” con cuciture grigie a contrasto, le rifiniture “piano black” per il pannello centrale. E sempre di serie il climatizzatore automatico, l’elegante volante multifunzione con comandi audio e Bluetooth, la radio-CD/MP3 con 5 altoparlanti e il navigatore satellitare con schermo touch screen da 5,8 pollici. La garanzia standard è di 3 anni, ma estendibile a 5 o 200.000 km al sovrapprezzo di 615 euro.