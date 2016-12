Il G Day dedicato alla Mercedes Classe G

10:00 - Nella gamma dei fuoristrada Mercedes ha sempre il ruolo di protagonista. Da 30 anni a questa parte. È la Classe G, inarrestabile 4x4 che sa rinnovarsi di generazione in generazione e ogni anno fa incetta di premi per le sue qualità dinamiche off-road. Nel nostro Paese il G Club Italia ne promuove la storia e quest’anno il G Day dedicato al veicolo ha affrontato l’impegnativo percorso da Casole d’Elsa a Radicondoli, in Toscana.

Ancella della Classe G la nuova Mercedes GLA, il crossover ultimo arrivato nella gamma di 4x4 della Casa della stella. Una mascotte, una baby rispetto alla maestosa Classe G, ma anche la GLA è “contagiata” da quello che i fan dei 4x4 Mercedes chiamano il G-Factor. Il raduno toscano ha poi messo in mostra, ancora una volta, le oltre venti Classe G partecipanti, dalla capostipite 460 del 1979 all’attuale 463, con le potenzialità della trazione integrale e dei tre bloccaggi del differenziale inseribili manualmente che da sempre equipaggiano di serie la Mercedes Classe G.