Cadillac ATS, la sorpresa Coupe

Una coupé americana di grande prestigio, ma con tocchi di stile più orientati al gusto europeo. È la Cadillac ATS Coupé, il cui Model Year 2015 presenta la solita linea elegante, lunga e slanciata delle "Caddy", tanto che il passo – 2,775 millimetri – è lo stesso della lussuosa ATS berlina. Le carreggiate sono però più larghe e i cerchi standard sono da 18 pollici, ma specifiche della ATS Coupé sono anche il tetto, le portiere e l'intera zona posteriore.

Scelta europea anche per la motorizzazione. La Cadillac ATS Coupé 2015 dispone infatti esclusivamente del motore 4 cilindri turbo benzina 2.0, cilindrata non enorme che però sviluppa la potenza di ben 276 CV. La coppia è del 14% superiore a quella della ATS berlina e quindi le performance sono nettamente superiori. L’auto è disponibile sia a trazione posteriore che integrale, e di serie vanta il Magnetic Ride Control, il sistema Cadillac di regolazione degli ammortizzatori in tempo reale. Il baricentro è basso, proprio di una sportiva, e la distribuzione delle masse è pressoché simmetrica (50/50) tra i due assali. I freni anteriori sono firmati Brembo.

L’abitacolo è più in linea con quello della berlina 4 porte, anzi per molti versi il passaggio da una all’altra è totale. Spiccano le imbottiture tagliate e cucite a mano, i materiali di pregio come la pelle, l’alluminio, la fibra di carbonio e il legno. Di serie anche cruise control e climatizzatore bizona. Lo spazio a bordo è oltre la media di categoria, ma soprattutto è elevata l’offerta multimediale, con un impianto audio Bose di serie e lo schermo sensibile multitouch LCD da 8 pollici.