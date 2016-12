08:30 - Peugeot manda a listino il rinnovato Geopolis 300 GT, versione più grintosa dello scooter best-seller francese. Che nel look si caratterizza per il doppio parabrezza: quello alto e ampio con paramani integrato più il parabrezza estivo sport fumé. Imperdibile la promozione lancio: prezzo di 3.978 euro, soltanto 50 euro in più di Geopolis 300.