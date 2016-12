Mercedes griffa lo yacht Granturismo

08:00 - Nella storia dell’automobile le Mercedes sono da sempre le “frecce d’argento”. Un’espressione che a Stoccarda amano e che usano per identificare le loro monoposto di Formula 1 e per cullarsi le loro più sportive vetture stradali. Nel tempo “frecce d’argento” è diventato un concetto di stile, un’idea di design elegante e dinamico, che può trovare espressione in tante forme, tanti oggetti.

Come uno yacht di lusso ad esempio, il nuovo Arrow 460 Granturismo. In queste immagini – presentate nel corso del Monaco Yacht Show – la traslazione del design Mercedes è evidente: una matita che disegna una forma, esprime uno stile, cattura un movimento. Se quella matita sovrapponesse le forme della Mercedes Classe S e quelle dello yacht Arrow 460 Granturismo, ne risulterebbe un’armonia di design perfetta. Un incrocio affascinante, che coniuga elementi stilistici tipici delle automobili Mercedes con innovazioni finora inedite nel settore nautico. È quel che si dice lo stile Mercedes, fatto proprio da Silver Arrows Marine per disegnare esterni e interni della sua nuova imbarcazione di lusso.

Il risultato è quest’affascinante yacht unico al mondo, una vera Granturismo dei mari lunga 14 metri e la cui prima, esclusiva, Edition 1, sarà prodotta in soli dieci esemplari. Arrow 460 Granturismo è spinto da due motori diesel che erogano 480 CV ciascuno. Le consegne sono previste all’inizio del 2015, il prezzo di ogni yacht è di 1.250.000 euro, IVA esclusa naturalmente.