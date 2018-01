Wolff: "Tutto l'entourage dubita di Trump, dicono che è idiota"

"Tutti mettono in dubbio la sua intelligenza e la sua idoneità" per la Casa Bianca - ha ribadito Wolff - E' un uomo che ha meno credibilità, forse, di qualsiasi altra persona mai apparsa sulla Terra. Non legge. Non ascolta. E' come un flipper". Michael Wolff



Libro a ruba a Washington - Non tutte le librerie di Washington hanno ricevuto le copie di "Fire and fury". Ma dove è a disposizione tutti i volumi sono stati riservati in anticipo o sono andati a ruba in breve tempo. E' il caso della storica libreria indipendente Kramerbooks a Dupont. La libreria della grande catena Barnes and Nobles ad Arlington, Virginia, a due passi dalla capitale, ha riferito che tutte le copie sono state prenotate nei giorni scorsi e che i numerosi clienti entrati dovranno attendere i rifornimenti.